После того как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) запустило расследования в отношении бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, Владимир Зеленский пообещал «начать охоту» на ведомство, поскольку большое количество его соратников оказались вовлечены в ситуацию. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на нескольких украинских чиновников.

Зеленский пообещал защитить Чернышова, который в тот момент находился за пределами страны, от судебного преследования. Он даже предоставил ему охрану на пути от границы до Киева. Другие чиновники утверждают, что глава киевского режима намекнул на готовность к более решительным действиям.