Зеленский задумал «начать охоту» на борцов с коррупцией ради мести за соратника
После того как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) запустило расследования в отношении бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, Владимир Зеленский пообещал «начать охоту» на ведомство, поскольку большое количество его соратников оказались вовлечены в ситуацию. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на нескольких украинских чиновников.
Зеленский пообещал защитить Чернышова, который в тот момент находился за пределами страны, от судебного преследования. Он даже предоставил ему охрану на пути от границы до Киева. Другие чиновники утверждают, что глава киевского режима намекнул на готовность к более решительным действиям.
Сложившаяся ситуация, последовавшая за принятием на Украине закона, касающегося антикоррупционных ведомств, нанесла ущерб репутации Зеленского и поставила под вопрос его приверженность борьбе с коррупцией.
Напомним, 22 июля Рада одобрила закон, который ограничивает независимость двух главных антикоррупционных ведомств на Украине — НАБУ и САП. После этого в крупнейших городах Незалежной начались масштабные уличные протесты. Под давлением демонстрантов Зеленский передумал и внёс на рассмотрение парламента новый законопроект, который должен «усилить полномочия» антикоррупционных органов — по сути, отменяя скандальную инициативу. Именно его одобрила Рада в конечном варианте 31 июля. Владимир Зеленский утвердил документ, заявив, что власть «прислушивается к уличным протестам».