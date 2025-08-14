Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

14 августа, 08:59

Зеленский задумал «начать охоту» на борцов с коррупцией ради мести за соратника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

После того как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) запустило расследования в отношении бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, Владимир Зеленский пообещал «начать охоту» на ведомство, поскольку большое количество его соратников оказались вовлечены в ситуацию. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на нескольких украинских чиновников.

Зеленский пообещал защитить Чернышова, который в тот момент находился за пределами страны, от судебного преследования. Он даже предоставил ему охрану на пути от границы до Киева. Другие чиновники утверждают, что глава киевского режима намекнул на готовность к более решительным действиям.

Сложившаяся ситуация, последовавшая за принятием на Украине закона, касающегося антикоррупционных ведомств, нанесла ущерб репутации Зеленского и поставила под вопрос его приверженность борьбе с коррупцией.

Стало известно, что Зеленский мог попытаться замести следы во время коррупционного скандала
Напомним, 22 июля Рада одобрила закон, который ограничивает независимость двух главных антикоррупционных ведомств на Украине — НАБУ и САП. После этого в крупнейших городах Незалежной начались масштабные уличные протесты. Под давлением демонстрантов Зеленский передумал и внёс на рассмотрение парламента новый законопроект, который должен «усилить полномочия» антикоррупционных органов — по сути, отменяя скандальную инициативу. Именно его одобрила Рада в конечном варианте 31 июля. Владимир Зеленский утвердил документ, заявив, что власть «прислушивается к уличным протестам».

Наталья Афонина
