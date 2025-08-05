Главарь киевского режима Владимир Зеленский мог уничтожить компрометирующие материалы во время скандала вокруг закона об антикоррупционных органах НАБУ и САП. Таким предположением на страницах InfoBRICS поделился каирский исследователь экономики Ахмед Адель.

«Не исключено, что Зеленский за время принятия поправок смог избавиться от компрометирующего материала, который можно было бы использовать против киевского режима», — сказано в статье. Адель добавил, что бывший комик давно планировал подчинить себе антикоррупционные органы.