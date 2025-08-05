Стало известно, что Зеленский мог попытаться замести следы во время коррупционного скандала
InfoBRICS: Зеленский мог уничтожить компромат во время скандала с НАБУ
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin
Главарь киевского режима Владимир Зеленский мог уничтожить компрометирующие материалы во время скандала вокруг закона об антикоррупционных органах НАБУ и САП. Таким предположением на страницах InfoBRICS поделился каирский исследователь экономики Ахмед Адель.
«Не исключено, что Зеленский за время принятия поправок смог избавиться от компрометирующего материала, который можно было бы использовать против киевского режима», — сказано в статье. Адель добавил, что бывший комик давно планировал подчинить себе антикоррупционные органы.
Напомним, 22 июля Верховная рада проголосовала за принятие законопроекта, который де-факто лишал НАБУ и САП независимости. Глава киевского режима подписал документ, после чего во многих городах страны начались протесты в поддержку антикоррупционных органов. Украинские власти также подверглись критике и давлению со стороны Европы. В итоге уже 24 июля Зеленский сообщил о согласовании законодательной инициативы, которая фактически отменяет принятый ранее закон. 31 июля в Раде состоялось новое голосование, по результатам которого был принят законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП.