Стало известно, кто станет новыми сотрудниками офиса президента Украины
Ермак: Офис Зеленского реформируют — туда введут военных и добровольцев
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Radowitz
Глава украинского режима Владимир Зеленский одобрил реформу своей администрации: значительную часть сотрудников офиса теперь будут составлять военные с боевым опытом и ветераны. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своём Telegram-канале.
«Идея в том, чтобы существенное количество работников офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий. Речь о работниках всех уровней. Во всех департаментах без исключения», — написал он.
Фронтовики обладают дисциплиной, ответственностью и готовностью искать решения, а не оправдания. Ермак подчеркнул, что среди будущих сотрудников будут не только кадровые военные, но и добровольцы, ранее работавшие в бизнесе или IT-сфере.
Подобный опыт должен распространяться и на другие сферы жизни Украины — от государственной службы до коммерческих компаний. В качестве примера он привёл своего заместителя Павла Палису, бывшего командира 93-й механизированной бригады «Холодный Яр», который сейчас работает в офисе президента.
Ранее в офисе президента Украины допустили заморозку конфликта как один из вариантов завершения боевых действий. Речь идёт о фиксации линии фронта по фактической линии соприкосновения, но с сохранением украинского статуса этих территорий на юридическом уровне. Такой сценарий рассматривается в числе ключевых, хотя Киев продолжает настаивать на полном восстановлении территориальной целостности.