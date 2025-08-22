Ещё одна страна вызвалась организовать встречу Путина с Зеленским
Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил готовность предоставить Минск в качестве площадки для переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщило агентство БелТА.
В разговоре с представителями СМИ Лукашенко отметил, что считает столицу Белоруссии оптимальным местом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, однако не настаивает на организации такой встречи. Он подчеркнул, что в случае достижения договорённости между российской и украинской сторонами Белоруссия готова оперативно обеспечить проведение переговоров на высоком уровне.
Уже несколько стран предложили себя в качестве площадки для проведения встречи Путина и Зеленского. В их числе Венгрия, Швейцария, Италия, Турция, Австрия, ОАЭ и Финляндия.
Напомним, президент России Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским, но только если все спорные вопросы будут тщательно проработаны заранее. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сейчас эксперты и профильные ведомства готовят рекомендации относительно возможной встречи лидеров двух стран.