23 сентября, 14:59

Трамп заявил о неустанной работе по урегулированию конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп заявил, что прилагает усилия для прекращения боевых действий на Украине и надеется добиться прогресса, несмотря на трудности. Соответсвующее заявление он сделал, выступая на Генассамблее ООН.

«Я неустанно работаю над тем, чтобы положить конец гибели людей [в ходе конфликта] на Украине. <…> Я думал, что это будет самый простой [для урегулирования] конфликт ввиду моих отношений с президентом [России Владимиром] Путиным, которые я всегда считал хорошими. Но никогда не знаешь, что произойдёт, нас всегда поджидает множество сюрпризов — как хороших, так и плохих», — сказал он.

Также Трамп вновь обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что именно с его приходом к власти начался украинский конфликт. По словам президента США, если бы администрация не сменилась, подобных событий можно было бы избежать.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Китай заинтересован в завершении украинского конфликта и готов взаимодействовать с США ради урегулирования. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин настроен на прекращение кризиса и готов сотрудничать с Вашингтоном в этом направлении. В то же время американский лидер выразил сомнение, что сейчас наступил момент для обсуждения перемирия с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что такой шаг неизбежен в будущем, однако признал, что этот процесс будет крайне сложным.

Милена Скрипальщикова
