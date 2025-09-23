Трамп заявил о неустанной работе по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что прилагает усилия для прекращения боевых действий на Украине и надеется добиться прогресса, несмотря на трудности. Соответсвующее заявление он сделал, выступая на Генассамблее ООН.

«Я неустанно работаю над тем, чтобы положить конец гибели людей [в ходе конфликта] на Украине. <…> Я думал, что это будет самый простой [для урегулирования] конфликт ввиду моих отношений с президентом [России Владимиром] Путиным, которые я всегда считал хорошими. Но никогда не знаешь, что произойдёт, нас всегда поджидает множество сюрпризов — как хороших, так и плохих», — сказал он.

Также Трамп вновь обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что именно с его приходом к власти начался украинский конфликт. По словам президента США, если бы администрация не сменилась, подобных событий можно было бы избежать.