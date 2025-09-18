Владимир Путин
18 сентября, 18:30

Трамп придумал новую «схему» завершения конфликта на Украине при помощи нефти

Обложка © ТАСС / АР

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине может стать следствием падения цен на нефть. По мнению политика, у сторон просто «не останется другого выбора». Своё мнение глава государства высказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в его загородной резиденции Чекерс.

Трамп надеется, что России придётся закончить боевые действия на фоне нефтяного кризиса. Американский лидер также посетовал, что отдельные европейские страны выбиваются из общего мейнстрима и продолжают покупать энергоресурсы у Москвы, что якобы следует считать «нечестной игрой». По словам Трампа, сейчас США увеличивают добычу собственной нефти, чтобы намеренно сбить мировые цены.

«Мы добываем больше нефти, чем кто-либо другой в мире», заверил американский президент журналистов.

Ранее также сообщалось, что правительство Канады объявило о сокращении предельно допустимой стоимости российской нефти с 60 до 47,6 долларов за баррель. Данное решение синхронизировано с аналогичными мерами ЕС и Великобритании, введёнными ранее.

