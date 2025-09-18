Трамп придумал новую «схему» завершения конфликта на Украине при помощи нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине может стать следствием падения цен на нефть. По мнению политика, у сторон просто «не останется другого выбора». Своё мнение глава государства высказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в его загородной резиденции Чекерс.

Трамп надеется, что России придётся закончить боевые действия на фоне нефтяного кризиса. Американский лидер также посетовал, что отдельные европейские страны выбиваются из общего мейнстрима и продолжают покупать энергоресурсы у Москвы, что якобы следует считать «нечестной игрой». По словам Трампа, сейчас США увеличивают добычу собственной нефти, чтобы намеренно сбить мировые цены.

«Мы добываем больше нефти, чем кто-либо другой в мире», — заверил американский президент журналистов.