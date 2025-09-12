Мессенджер MAX
12 сентября, 03:32

Япония снизила потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель

Япония снижает потолок цен на сырую нефть российского происхождения с 60 до 47,6 доллара за баррель. Это следует из заявления пресс-службы Министерства иностранных дел Японии.

«Импорт сырой нефти, происходящей из Российской Федерации, реализуемой по ценам выше предельной цены, а также операции с капиталом, связанные с покупкой сырой нефти, происходящей из Российской Федерации и транспортируемой морским транспортом, подлежат утверждению или получению разрешений», — сообщили в МИД.

В японском внешнеполитическом ведомстве добавили, что с 12 сентября максимальная цена на нефть из России будет установлена на уровне 47,6 доллара за баррель.

Напомним, ранее потолок цен на нефть из России до уровня 47,6 доллара за баррель понизили страны Евросоюза и Великобритания. Позднее к ним присоединились Канада и Новая Зеландия, которая также пополнила санкционные списки 19 физическими лицами из РФ и 19 судами «теневого флота».

Виталий Приходько
