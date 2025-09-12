Япония снизила потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель

Япония снижает потолок цен на сырую нефть российского происхождения с 60 до 47,6 доллара за баррель. Это следует из заявления пресс-службы Министерства иностранных дел Японии.

«Импорт сырой нефти, происходящей из Российской Федерации, реализуемой по ценам выше предельной цены, а также операции с капиталом, связанные с покупкой сырой нефти, происходящей из Российской Федерации и транспортируемой морским транспортом, подлежат утверждению или получению разрешений», — сообщили в МИД.

В японском внешнеполитическом ведомстве добавили, что с 12 сентября максимальная цена на нефть из России будет установлена на уровне 47,6 доллара за баррель.