4 сентября, 22:39

Семь европейских стран присоединились к санкциям ЕС против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha

Семь государств Европы присоединились к ряду санкций ЕС, которые были введены с начала года против граждан Российской Федерации, Молдавии и журналистов из других стран. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, слова которой приводятся на сайте Евросовета.

«Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Республика Молдавия и Украина присоединяются к этому решению Совета», — сообщила Каллас.

Речь идёт о личных санкционных ограничениях, которыми Европейский союз обложил российские и молдавские физлица и организации, а также австралийского блогера Симеона Бойкова и журналистку из Швейцарии Натали Ямб.

Ранее канадское правительство объявило, что присоединяется к новым ограничениям цен на нефть российского происхождения на уровне 47,6 доллара за баррель. Ранее о понижении потолка цен сообщили Евросоюз и Великобритания.

