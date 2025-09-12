Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 02:43

Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

Новая Зеландия установила потолок на нефть из России в 47,6 доллара

Обложка © Unsplash / Nico Smit

Обложка © Unsplash / Nico Smit

Новая Зеландия объявила о снижении потолка цены на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель и расширении санкций. В список теперь входят 19 физических и юридических лиц, а также 19 судов «теневого флота». Об этом сообщили в МИД страны.

«Снижение предельной цены на сырую нефть российского происхождения (код ГС 2709) с 60 долларов США за баррель до 47,60 долларов США. Включить в санкционный список 11 физических лиц и 8 юридических лиц за поддержку, оказанную ими России», — говорится в документе.

Под ограничения попали компании и люди, которых связывают с производством оружия, распространением дезинформации, а также операциями с танкерами и альтернативными платёжными системами. Кроме того, санкции затронули посредников из третьих стран, работающих с КНДР и Ираном.

Это уже 32-й пакет санкций Новой Зеландии. В министерстве подчеркнули, что новые меры направлены на контроль финансовых потоков и торговых операций, связанных с российской нефтью.

«Чёткий сигнал для Европы»: В Госдуме объяснили, почему США пошли на уступки Минску
«Чёткий сигнал для Европы»: В Госдуме объяснили, почему США пошли на уступки Минску

А ранее европейский суд отменил санкции в отношении российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского. Суд постановил аннулировать решения Совета ЕС от сентября 2024 и марта 2025 годов, которые продлевали ограничительные меры против предпринимателя. Ранее та же инстанция уже отменяла санкции против Пумпянского за 2023 год.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Новая Зеландия
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar