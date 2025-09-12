Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

Новая Зеландия объявила о снижении потолка цены на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель и расширении санкций. В список теперь входят 19 физических и юридических лиц, а также 19 судов «теневого флота». Об этом сообщили в МИД страны.

«Снижение предельной цены на сырую нефть российского происхождения (код ГС 2709) с 60 долларов США за баррель до 47,60 долларов США. Включить в санкционный список 11 физических лиц и 8 юридических лиц за поддержку, оказанную ими России», — говорится в документе.

Под ограничения попали компании и люди, которых связывают с производством оружия, распространением дезинформации, а также операциями с танкерами и альтернативными платёжными системами. Кроме того, санкции затронули посредников из третьих стран, работающих с КНДР и Ираном.

Это уже 32-й пакет санкций Новой Зеландии. В министерстве подчеркнули, что новые меры направлены на контроль финансовых потоков и торговых операций, связанных с российской нефтью.