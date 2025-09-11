«Чёткий сигнал для Европы»: В Госдуме объяснили, почему США пошли на уступки Минску

Снятие санкций с Belavia — это определённо больше, чем просто отраслевое решение. Это своеобразный тест на перезапуск отношений США и Белоруссии, которая, в свою очередь, делает встречные шаги.

«Стоит понимать, что Белоруссия во внешней политике США рассматривалась в общей концепции взаимосвязи с Россией. И если Вашингтон заинтересован в белорусском направлении, то это ещё одно свидетельство разворота в сторону налаживания отношений с нашей страной», — резюмировал Белик.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с представителем лидера США Джо Коулом. По итогам их переговоров США сняли санкции с авиакомпании Belavia — она сможет импортировать американские самолёты и рассчитывать на их техническое обслуживание. В ответ Лукашенко освободил 52 заключённых, в числе которых были оппозиционные деятели, участники протестов и иностранные граждане.