«Чёткий сигнал для Европы»: В Госдуме объяснили, почему США пошли на уступки Минску
Депутат Белик: Частичное снятие санкций США с Минска является сигналом для Европы
Решение США частично снять санкции с Белоруссии посылает Европе чёткий сигнал о стремлении Вашингтона к налаживанию связей с ключевым партнёром России. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
Снятие санкций с Belavia — это определённо больше, чем просто отраслевое решение. Это своеобразный тест на перезапуск отношений США и Белоруссии, которая, в свою очередь, делает встречные шаги.
По словам парламентария, постепенное восстановление дипломатических связей между Минском и Вашингтоном открывает новые горизонты для обеих стран. Кроме того, это служит «чётким сигналом» для Европы, подтверждающим интерес Штатов к установлению связей с ключевым союзником России – Белоруссией.
«Стоит понимать, что Белоруссия во внешней политике США рассматривалась в общей концепции взаимосвязи с Россией. И если Вашингтон заинтересован в белорусском направлении, то это ещё одно свидетельство разворота в сторону налаживания отношений с нашей страной», — резюмировал Белик.
Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с представителем лидера США Джо Коулом. По итогам их переговоров США сняли санкции с авиакомпании Belavia — она сможет импортировать американские самолёты и рассчитывать на их техническое обслуживание. В ответ Лукашенко освободил 52 заключённых, в числе которых были оппозиционные деятели, участники протестов и иностранные граждане.