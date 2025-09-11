«Спасибо им»: Лукашенко поблагодарил США за начало снятия санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил признательность Соединённым Штатам за инициирование процесса снятия санкционных ограничений, наложенных на республику. Это заявление прозвучало на встрече с постоянным представителем республики при ООН Валентином Рыбаковым.

"То, что они начали снимать санкции с нас — спасибо им за это, нам будет легче работать. Это тоже очень важно. И это не основное, как я тебя предупреждал, направление в нашей работе. Но оно существует. Оно довлеет над экономикой, а экономика — это жизнь людей», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко признал, что экономика Белоруссии ощущает на себе негативное воздействие санкций, и выразил мнение, что частичное снятие ограничений могло бы улучшить благосостояние граждан. При этом он подчеркнул важность продолжения работы по всем направлениям, несмотря на достигнутые результаты.