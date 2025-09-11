Представитель Трампа Коул: США хотят вернуть посольство в Белоруссию

Представитель президента США, личный адвокат Дональда Трампа Джон Коул в ходе встречи с главой белорусского государства Александром Лукашенко заявил о намерении Вашингтона вернуть своё посольство в Минск и окончательно нормализовать двусторонние отношения. Об этом сообщает БелТА

Коул охарактеризовал состоявшиеся переговоры как чрезвычайно продуктивные. Он отметил, что цель диалога — укрепление экономического и политического взаимодействия между странами. По словам представителя США, он удовлетворён итогами встречи и уверен, что аналогичной будет реакция президента Трампа после получения отчёта.

Коул подчеркнул, что оба лидера прилагают усилия для нормализации отношений, фокусируясь на общих интересах, а не на различиях. Он назвал нынешние отношения хорошими, но указал, что есть возможности для их дальнейшего улучшения. Было выражено твёрдое намерение возвратить дипломатическую миссию в Минск, развивать торгово-экономические связи и не акцентировать внимание на существующих разногласиях.

Что касается сроков возвращения посольства, Коул не стал называть конкретных дат, сославшись на продолжающийся переговорный процесс. Однако он выразил уверенность, что это произойдёт в обозримом будущем, и Вашингтон намерен работать над восстановлением полного штата дипмиссии.

Также в рамках визита было объявлено о полном снятии санкций с белорусской авиакомпании «Белавиа». Коул признал, что некоторые ограничительные меры всё ещё сохраняются, но выразил уверенность, что стороны движутся в верном направлении, и для решения оставшихся вопросов потребуется время.

В завершение представитель США отметил, что у него сложились прекрасные личные отношения с Александром Лукашенко, и напомнил о состоявшемся ранее телефонном разговоре между двумя президентами, который, по его словам, также был очень продуктивным.