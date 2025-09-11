Лукашенко помиловал 52 заключённых
Науседа: Белоруссия освободила 52 заключённых, в том числе шесть граждан Литвы
Белоруссия освободила 52 заключённых, среди них шесть литовских граждан. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
«Только что отпущены 52 заключённых: оппозиционные деятели, участники протестов, граждане иностранных государств, сидевшие в белорусских тюрьмах. Радуюсь, что среди них шесть граждан Литвы», — сказал Науседа.
Напомним, сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко принял в Минске представителя США, личного адвоката главы Белого дома Дональда Трампа Джона Коула. В ходе встречи стало известно, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании «Белавиа», а также намерен вернуть в Минск Посольство Соединённых Штатов.
