Лукашенко помиловал 52 заключённых

Белоруссия освободила 52 заключённых, среди них шесть литовских граждан. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).

«Только что отпущены 52 заключённых: оппозиционные деятели, участники протестов, граждане иностранных государств, сидевшие в белорусских тюрьмах. Радуюсь, что среди них шесть граждан Литвы», — сказал Науседа.