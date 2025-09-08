Сам выдал компромат: Литовский журналист объявлен в розыск за «вояж» с ВСУ в Россию

В России объявили в розыск литовского журналиста Элдорадаса Бутримаса*, его обвиняют в незаконном пересечении российской границы вместе с украинскими военными во время атаки ВСУ на Курскую область в прошлом году.

«Элдорадас Бутримас*… Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в информации из базы МВД без уточнения деталей состава преступления.

Бутримас* ранее публиковал в соцсети снимки из Курской области вместе с украинскими военными. В кадре мелькают виды Суджи и Казачьей Локни. Следствие выясняет, на каких основаниях журналист пересёк российскую границу. Бутримас* позже почистил свои соцсети и убрал компромат.

Напомним, что под уголовную ответственность за незаконное пересечение границы России уже попали несколько иностранных журналистов. В прошедшем году ФСБ возбудила уголовные дела против представителей СМИ из США и Румынии. Также незаконно проник в Россиию испанский журналист Альберто Рохас.