Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 12:07

Сам выдал компромат: Литовский журналист объявлен в розыск за «вояж» с ВСУ в Россию

МВД РФ разыскивает журналиста из Литвы Бутримаса*, проникшегео с ВСУ на Курщину

Элдорадас Бутримас. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ eldoradasbutrimas

Элдорадас Бутримас. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ eldoradasbutrimas

В России объявили в розыск литовского журналиста Элдорадаса Бутримаса*, его обвиняют в незаконном пересечении российской границы вместе с украинскими военными во время атаки ВСУ на Курскую область в прошлом году.

«Элдорадас Бутримас*… Основание для розыска: разыскивается по статье УК», говорится в информации из базы МВД без уточнения деталей состава преступления.

Бутримас* ранее публиковал в соцсети снимки из Курской области вместе с украинскими военными. В кадре мелькают виды Суджи и Казачьей Локни. Следствие выясняет, на каких основаниях журналист пересёк российскую границу. Бутримас* позже почистил свои соцсети и убрал компромат.

МВД России объявило в розыск ещё одну журналистку «Дождя»*
МВД России объявило в розыск ещё одну журналистку «Дождя»*

Напомним, что под уголовную ответственность за незаконное пересечение границы России уже попали несколько иностранных журналистов. В прошедшем году ФСБ возбудила уголовные дела против представителей СМИ из США и Румынии. Также незаконно проник в Россиию испанский журналист Альберто Рохас.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Литва
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar