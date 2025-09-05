Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 сентября, 16:14

МВД России объявило в розыск ещё одну журналистку «Дождя»*

МВД объявило в федеральный розыск ведущую «Дождя»* Екатерину Котрикадзе**

Екатерина Котрикадзе. Обложка © ТАСС / Владимир Родионов

МВД России объявило в федеральный розыск ведущую телеканала «Дождь»* Екатерину Котрикадзе**. Данные появились в официальной розыскной базе ведомства.

«Котрикадзе Екатерина Бесиковна** разыскивается по статье УК», — говорится в базе данных.

Ранее сегодня в розыск объявили журналистку Валерию Ратникову**, до этого – главного редактора «Дождя»* Тихона Дзядко**. Против журналистов возбуждены дела по статьям о распространении фейков о ВС РФ и нарушении требований к иностранным агентам.

* Внесён в список СМИ-иноагентов.

** Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

