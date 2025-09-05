МВД России объявило в розыск ещё одну журналистку «Дождя»*
МВД объявило в федеральный розыск ведущую «Дождя»* Екатерину Котрикадзе**
Екатерина Котрикадзе. Обложка © ТАСС / Владимир Родионов
МВД России объявило в федеральный розыск ведущую телеканала «Дождь»* Екатерину Котрикадзе**. Данные появились в официальной розыскной базе ведомства.
«Котрикадзе Екатерина Бесиковна** разыскивается по статье УК», — говорится в базе данных.
Ранее сегодня в розыск объявили журналистку Валерию Ратникову**, до этого – главного редактора «Дождя»* Тихона Дзядко**. Против журналистов возбуждены дела по статьям о распространении фейков о ВС РФ и нарушении требований к иностранным агентам.
* Внесён в список СМИ-иноагентов.
** Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.