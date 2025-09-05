МВД России объявило в розыск журналистку «Дождя»*

МВД не уточняет статью, ставшую причиной объявления в розыск. Однако, согласно имеющейся информации, в отношении Ратниковой** было возбуждено дело о распространении заведомо ложных сведений о действиях ВС РФ и о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. По версии следствия, журналистка совместно с другими сотрудниками «Дождя»* опубликовала в мессенджере недостоверную информацию о действиях российских войск в отношении гражданского населения Украины.