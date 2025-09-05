МВД России объявило в розыск журналистку «Дождя»*
МВД: Журналистка Дождя* Валерия Ратникова** объявлена в розыск
Валерия Ратникова*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ la.ratnikova
Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск журналистку телеканала «Дождь»* Валерию Ратникову**. Данные появились в официальной розыскной базе ведомства.
МВД не уточняет статью, ставшую причиной объявления в розыск. Однако, согласно имеющейся информации, в отношении Ратниковой** было возбуждено дело о распространении заведомо ложных сведений о действиях ВС РФ и о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. По версии следствия, журналистка совместно с другими сотрудниками «Дождя»* опубликовала в мессенджере недостоверную информацию о действиях российских войск в отношении гражданского населения Украины.
Ранее сообщалось, что журналистку телеканала «Дождь»* Анну Монгайт** объявили в международный розыск. На неё заведено дело о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ по мотивам политической ненависти
* Внесён в список СМИ-иноагентов.
** Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.