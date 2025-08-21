МВД объявило в федеральный розыск комика Антона Пикули*

Мессенджер MAX
Комик Антон Пикули (настоящая фамилия — Устимов), внесённый Минюстом в реестр иноагентов, объявлен в розыск по уголовному делу. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.

Пикули родился в Челябинске в 1995 году. Свой творческий путь он начал ещё в 2012-м, публикуя на YouTube обзоры фильмов, мультфильмов, музыкальные пародии и сатиру на российское кино.

После начала военной операции комик открыто выступал с критикой, выпускал сатирические песни и ролики, а также публиковал материалы с антивоенными хештегами.

А ранее МВД объявило в розыск пикап-тренера Алекса Лесли. Текущее местонахождение пикап-коуча неизвестно. Но, судя по геометкам в соцсетях, он может находиться в Варшаве.

* Признан иноагентом

