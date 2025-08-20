МВД объявило в розыск пикап-тренера Алекса Лесли

Автора «телесных тренингов», писателя и блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России, на которые обратил внимание «Постньюс».

В карточке указано, что основанием стала статья УК РФ: 25 июня против Кириллова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 131 УК РФ (склонение к изнасилованию).

Текущее местонахождение пикап-коуча неизвестно. Судя по геометкам в соцсетях, он находится в Варшаве.