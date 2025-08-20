Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 12:52

МВД объявило в розыск пикап-тренера Алекса Лесли

Алекс Лесли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alexlesley11

Алекс Лесли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alexlesley11

Автора «телесных тренингов», писателя и блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России, на которые обратил внимание «Постньюс».

В карточке указано, что основанием стала статья УК РФ: 25 июня против Кириллова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 131 УК РФ (склонение к изнасилованию).

Текущее местонахождение пикап-коуча неизвестно. Судя по геометкам в соцсетях, он находится в Варшаве.

Попался, который хватался: Какой срок грозит главарю секты пикаперов Лесли, который учил лапать россиянок
Попался, который хватался: Какой срок грозит главарю секты пикаперов Лесли, который учил лапать россиянок

Напомним, что этим летом секс-коуч Лесли оказался в эпицентре крупного скандала после того, как в Сети распространилось видео с домогательствами его «студентов» до девушек в центре столицы.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Алекс Лесли
  • Законы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar