МВД объявило в розыск пикап-тренера Алекса Лесли
Алекс Лесли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alexlesley11
Автора «телесных тренингов», писателя и блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России, на которые обратил внимание «Постньюс».
В карточке указано, что основанием стала статья УК РФ: 25 июня против Кириллова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 131 УК РФ (склонение к изнасилованию).
Текущее местонахождение пикап-коуча неизвестно. Судя по геометкам в соцсетях, он находится в Варшаве.
Напомним, что этим летом секс-коуч Лесли оказался в эпицентре крупного скандала после того, как в Сети распространилось видео с домогательствами его «студентов» до девушек в центре столицы.