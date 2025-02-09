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Регион
9 февраля, 01:41

Журналист испанской газеты Mundo незаконно пересёк границу РФ в Курской области

Журналист испанского издания Mundo Альберто Рохас незаконно посетил Курскую область, где встречался с бойцами ВСУ, совершившими нападение на регион. Свой отчёт о поездке он разместил на сайте газеты в субботу, 8 февраля.

Согласно публикации Mundo, Рохас, находясь под охраной украинских военных, выехал из Сум и смог незаконно пересечь границу России.

Кто из иностранных журналистов приехал в Курскую область, чтобы пиарить карателей
Кто из иностранных журналистов приехал в Курскую область, чтобы пиарить карателей

Журналист заявил, что его целью было пообщаться с бойцами «бригады 47» ВСУ. В материале Рохас сообщил, что взял интервью у трёх украинских солдат — Юрия, Антона и Петра.

Отметим, что под уголовную ответственность за незаконное пересечение границы России уже попали множество иностранных журналистов. В прошедшем году ФСБ возбудила уголовные дела против представителей СМИ из США и Румынии за аналогичные нарушения. Подозреваемым грозит до пяти лет колонии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose Luis Carrascosa

Лия Мурадьян
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