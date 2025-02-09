Журналист испанского издания Mundo Альберто Рохас незаконно посетил Курскую область, где встречался с бойцами ВСУ, совершившими нападение на регион. Свой отчёт о поездке он разместил на сайте газеты в субботу, 8 февраля.

Согласно публикации Mundo, Рохас, находясь под охраной украинских военных, выехал из Сум и смог незаконно пересечь границу России.

Журналист заявил, что его целью было пообщаться с бойцами «бригады 47» ВСУ. В материале Рохас сообщил, что взял интервью у трёх украинских солдат — Юрия, Антона и Петра.