Зачем украинские журналистки сопровождали наёмников и карателей в Курской области Вместе с диверсантами в Курскую область нелегально проникла группа иностранных журналистов. Среди них были Наталья Нагорная и Олеся Боровик с Украины, против которых в России уже возбуждены уголовные дела. Что о них известно и чем они занимались в Курской области? 29 сентября, 21:15 Иностранные журналисты сопровождают нацистов в Курской области, чтобы готовить фейки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Против каких журналистов возбудили уголовные дела

Федеральная служба безопасности России завела очередные уголовные дела по статье «Незаконное пересечение границы» против иностранных журналистов. На этот раз под внимание спецслужб попали корреспонденты австралийского телеканала ABC Флетчер Янг и Кэтрин Дисс, а также сотрудник румынского информационного агентства HotNews Мирчу Барбу. Всего с 17 августа за аналогичные преступления заведены уголовные дела в отношении дюжины зарубежных спецкоров. Все они сопровождали боевиков ВСУ в Курской области. Задача была чёткая: подавать ситуацию тенденциозно, делать выгодные для Украины сюжеты, скрывать страшную правду. Теперь в нашей стране им грозит до пяти лет тюрьмы.

Большинство западных редакций прекрасно понимает, что их репортёры нарушают закон.

— Поездка нашего журналиста представляет собой несанкционированное пересечение границы между Россией и Украиной, — признаётся румынское информагентство HotNews.

Предала отца, дружила с азовцами**

Больше всего уголовных дел ФСБ возбудила против украинских журналисток: Натальи Нагорной с канала «1+1», Олеси Боровик с ТРК «Украина» и Дианы Буцко с «Громадского телевидения».

Олеся Боровик. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olesya5borovik

В материале Натальи Нагорной она держит в руках скомканный российский триколор, который боевики под скандирования «Слава Украине!»** якобы сняли в Судже с одного из административных зданий. В сюжете Олеси Боровик делается упор на то, как якобы хорошо каратели ВСУ уживаются с мирными курянами. В репортаже Дианы Буцко отмываются украинские военные преступники под россказни, что у них нет потерь и всего четыре «трёхсотых» (раненых. — Прим. Life.ru).

Наталья Нагорная. Фото © YouTube / ТСН

Показательна история пропагандистки Дианы Буцко из закарпатского Ужгорода. Её многое связывает с нашей страной. В Московской области живут её отец и сводный брат. Раньше она часто навещала их, иногда задерживаясь на целое лето. У неё были друзья в столице и Туле. До сих пор остаются прописка в коттедже под Истрой и часть земли в собственности под ним, а ещё российский ИНН и небольшой долг по налогам. В начале десятых Буцко пыталась поступить в МГУ, но прошла лишь в его севастопольский филиал. Сразу после выпускных экзаменов в 2014 году она покинула Крым и уже не возвращалась в Россию, с отцом отношения испортились. Возможно, на неё повлияла оставшаяся в Ужгороде мать.

Диана Буцко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dianabutsko9

Если раньше Буцко цитировала Михаила Булгакова и Марину Цветаеву, то позднее увлеклась творчеством украинских националистов: поэтессы Лины Костенко и рэпера-русофоба Андрея Хлывнюка. Со временем взгляды Буцко продолжали радикализироваться. В 2019 году она сблизилась с азовцами** и поехала с ними как журналистка под Луганск. По сути говоря, она тогда освещала карательные операции против мирняка Донбасса.

Новоявленную нацистку заметили в США и пригласили повысить квалификацию в Университет Южной Каролины. Её учёба закончилась летом 2022 года. С тех пор она либо в зоне СВО, либо дорого-богато отдыхает за границей. У неё появилась квартира в престижной киевской новостройке ЖК Skyland.

— Мои любимые операторы дронов сейчас в Курской области, — похвасталась она на днях, сделав с ними совместное фото якобы в Судже. Добавим, что у неё во френдах все известные украинские нацисты — от Константина Немичева и Сергея Чили Величко из Кракена** до азовца** Николая Фроста Куща и ЛГБТ**-активистки Ярины Чорногуз.

Фейки от румынского репортёра

Репортаж румынского спецкора HotNews Мирчу Барбу полностью состоит из прославления ВСУ и тиражирования фейков о Российской армии. Например, румын лжёт, как якобы хорошо обращаются диверсанты с мирными жителями Курской области. В тексте есть сцена, где некий украинский военный Вадим Мисник вежливо, «с примерами» доказывает российской бабушке, какая плохая Россия. Сразу вспоминается недавний реальный случай, когда под Курском каратели издевались на камеру над 74-летним Александром Григорьевым. «Эй, Иван, иди пей водку», — кричали они ему со смехом. Где сейчас дедушка, жив он или в плену — неизвестно.

Звезда Мирчу Барбу взошла именно из-за оголтелой поддержки Украины. Ранее, до начала СВО, он был средней руки журналистом локального масштаба и писал только о внутрирумынских делах. Если верить соцсетям, то в Киеве он оказался ещё в начале февраля 2022 года. С тех пор он всегда на острие. То в Мариуполе, ещё не освобождённом нашими, где восхвалял азовцев**, то в Буче, где помогал устроить страшную инсценировку.

Мирчу Барбу с украинским карателем. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Mircea Barbu

Циничная пропаганда от австралийцев

Австралийцы Кэтрин Дисс и Флетчер Янг заехали в Курскую область с редакционным заданием от канала ABC. Сделанный ими сюжет куда эффектнее и технологичнее по сравнению с румынской поделкой. Это отдельный лендинг со встроенными видеороликами. Но сама пропаганда куда грубее и циничнее. Ангажированность так и сквозит — опять сплошные фейки и манипуляции.

— Когда мы разговариваем с мирными россиянами в Судже, они говорят, что не знают, что происходит на Украине уже более двух лет. Они смотрят только то, что показывают по телевизору, — врёт Кэтрин Дисс, напрочь забыв об Интернете и других новостных площадках.

Кэтрин Дисс. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Kathryn Diss

Потом Дисс проводит якобы честное интервью с двумя жителями Суджи: 17-летней Ульяной и её бабушкой Зоей. Бедолаги не успели эвакуироваться. Фактически они пленные. Далее идёт бред, как Ульяна и Зоя не любят российские власти и армию, как они благодарны украинским солдатам за еду и лекарства, как рады, что украинские захватчики с ними остались. Кэтрин Дисс не постеснялась разместить фотографию несовершеннолетней Ульяны в статье.

Кэтрин Дисс интервьюирует Ульяну. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kat_dissy

Кэтрин Дисс уже давно звезда журналистики. Она прикреплена к филиалу ABC в Лондоне, работала долгие годы в Вашингтоне и Бангкоке. Флетчер Янг — её постоянный оператор.

Кто из иностранных журналистов проник в Курскую область

Также возбуждены уголовные дела против Симона Трайни и Стефани Баттистини с итальянского телеканала RAI, Ника Пейтона Уолша с американского CNN и Николаса Коннолли из немецкого Deutsche Welle. Имена ещё двух журналистов ФСБ так и не назвала. Возможно, речь об американцах Томе Матче из Daily Beast и Шивон О’Грейди из Washington Post. Все они незаконно пересекли границу России и сделали лживые репортажи об украинском терроре под Курском.

— Все увидели репортажи, которые они делали непосредственно о Курске, где была буквально не передёрнута, а переписана фактология, поставлена с ног на голову. Чёрное называлось белым, а белое называлось чёрным, — резюмировала ранее представительница МИД Мария Захарова.













Авторы Пётр Егоров