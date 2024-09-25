«Билет в один конец»: Экс-боевик «Азова» Сергей Сановский рассказал Life.ru, как США связаны с операцией ВСУ в Курской области Вашингтон отрицает любую связь с операцией ВСУ в Курской области. Якобы для американцев это стало «совершенной неожиданностью». Один из бывших инструкторов «Азова»* уверен, что это не так. 24 сентября, 21:07 Ветеран «Азова»* Сергей Сановский создавал тренировочные лагеря «Азова»* под Киевом и Мариуполем. Обложка © Из личного архива Сергея Сановского

«Мы не знали о намерении Киева провести атаку», — рапортовал официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

— Кто не знал? Американцы? Совсем-совсем не знали? Давай-ка я тебе по порядку всё разъясню, — говорит Life.ru бывший украинский военный Сергей Сановский. С репортёрами он не общается, и наш разговор — большая удача.

Кто такой Сергей Сановский

Сановский — ветеран «Азова»*, инструктор, участник ещё так называемой АТО — Антитеррористической операции украинской армии в Донбассе в 2014–2018 годах, а на самом деле — карательной военной кампании против ДНР и ЛНР. Себя он неонацистом не считает. Примкнул к «Азову»* сразу после Майдана не идейно, а как военспец, всё-таки кадровый армеец, служил во внутренних войсках.

Именно Сановский создавал тренировочные лагеря «Азова»* под Киевом и Мариуполем и проводил обучение новобранцев, но несколько лет назад, ещё до СВО, у него случился конфликт с СБУ — и с Украины он бежал. Прятался в Азии — в Мьянме и Таиланде, потом оформлял политическое убежище в Швеции, находился под охраной шведской полиции, пережил покушение. Сейчас также скрывается в одной из стран Евросоюза. В какой именно, Сергей просит не говорить.

При этом он не боится довольно жёстко высказываться в адрес и Киева, и Вашингтона. По его словам, «Зеленский и американцы всех людей в Европе *** [утомили]».

Бывший боевик разочаровался в украинской государственности, но сохранил деловые и личные связи с «побратимами». Для него это просто бизнес. Теперь он работает кем-то вроде «специалиста по экстренной эвакуации»: если кто-то из украинских вояк решает бежать в Европу (а это случается всё чаще), то Сановский знает, как это сделать, к кому здесь пойти и как «раствориться», чтобы никто из Киева не нашёл.

Благодаря постоянным и тесным контактам с экс-сослуживцами он заявляет, что имеет отличное представление о происходящем сегодня в Вооружённых силах Украины.

Как ВСУ связаны с американскими специалистами

— То, что называют ВСУ, состоит из трёх частей, — рассказывает Сановский. — Первая часть — которую никому не жалко. Это — мясо. Вот их и ловят тэцэкашники (сотрудники территориальных центров комплектования ВСУ. — Прим. Life.ru). Таких ну… 85–90% примерно. Не меньше точно! Из таких без всяких сантиментов могут бригаду в пыль стереть — за неделю. Ещё часть — это спецы. Просто так их не расходуют, держат в резерве, берегут, экономят. И самая мизерная, малюсенькая частичка — те, кто реально планирует операции. Это не прифронтовые КП, а штабы выше бригадных. И там всегда есть американцы, другие натовцы, которых объединяют в такие группы советников. Если даже предположить, что скачок на Курск готовили не они, то они просто не могли не заметить такой подготовки: ВСУ для американцев это «открытая книга», там ничего нельзя сделать, чтобы «дядя Сэм» не заметил и не спросил.

Сергей Сановский во время учений по тактике. Фото © Из личного архива Сергея Сановского

Сановский приводит конкретные примеры.

— На границе с Курской областью они собирали кулак: 22-я, 61-я, 62-я, 80-я, 88-я, 92-я, 95-я бригады… Это далеко не всё. И это вместо того, чтобы усиливать периметр на востоке, который сыпется. Конечно бы америкосы у них спросили: зачем это, милые? Больше скажу. Такие перемещения без визы натовского штабиста просто-напросто не-воз-мож-ны, — последнее слово Сановский рубит голосом по частям. — Поехали дальше. Разведка. То, что действительно у ВСУ хорошо, — это спутниковая разведка. То, что им дают американцы. Опуская детали, американцы им не дают прямого доступа к своим спутникам, а пересылают все снимки по требованию. Быстро, кстати.

Ещё одним «железобетонным» доказательством бывший азовец считает тот факт, что для атак по Курской области ВСУ буквально с самого начала операции использовали системы залпового огня M142 HIMARS.

— Даже без использования дальнобойных ракет ATACMS HIMARS бьёт на 80 километров, и он включён в спутниковую сеть. Американскую, естественно, сеть, — рассуждает собеседник Life.ru. — Полётные задания туда вообще сами американцы и закладывают. Это сложное и очень дорогое оружие, которое используют точечно и по самым важным целям далеко за фронтом. А задача украинского водилы — просто тупо приехать на точку старта. Следите, как говорится, за руками. Американцы сами ищут и дают цели в Курской области, а потом лепечут, что «не в курсе»? Не сходится у вас, неуважаемые янки!

Наконец, свидетельством причастности американских властей к курской операции Сергей считает публикацию в соцсетях фотографии основателя компании Forward Observations Group, FOG («Группа передового наблюдения») Деррика Бейлса.

Фото Бейлса в маске, военной форме, с автоматом и в компании двух других вооружённых людей опубликовала сама компания FOG в Instagram**, снабдив подписью: The boys in Kursk («Парни в Курске»).

Основатель компании Forward Observations Group Деррик Бейлс (в центре фото). Фото © Из архива Forward Observations Group

— FOG называют частной военной компанией. Но это не совсем так. Они продают снаряжение и оборудование. При этом сам Бейлс, очевидно, комбатант, и он тесно и давно связан с Пентагоном. У меня есть все основания полагать, что он — информатор, связующее звено. Если знал Бейлс — знал и Пентагон, — заключает Сергей.

Какой ультиматум получили ВСУ от «Азова»*

Отдельно и особо Сановский отмечает, что от участия в курской операции просто наотрез отказалось большинство боевиков-азовцев*.

— По моим данным, руководство «Азова»*, сейчас по бумагам они 3-я отдельная штурмовая бригада называются, когда обсуждался вопрос об их возможной отправке туда, поставило командованию ультиматум, — разводит руками Сановский. — Они отказались ехать в Курскую область. Прекрасно понимали, что это билет холопам в один конец. Тех, кого туда отправляют, можно смело записывать в мертвецы. С военной точки зрения всё это особого смысла не имеет. Раньше-позже их же так и так русские выдавят. В отличие от Донбасса, где ВСУ укрепы десять лет строили, десятки тысяч тонн бетона лили и арматуры ставили, там укрыться негде. Для русских они как мишени. Америкосы под свои выборы это всё заделали. Чтобы активность показать: наш сукин сын Зеленский что-то может, наше оружие помогает, ура! Обыватель в Штатах, для кого этот спектакль, в детали не вникает, зачем ему? ТВ-ящик передал картинку с украинским наступом — иди и правильно голосуй. Вот цель какая была. Что будет после — им наплевать.

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Авторы Андрей Веселов