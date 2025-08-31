На дворе XXI век: В России с иронией отреагировали на идею Литвы по заболачиванию границ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motalb
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин с иронией отреагировал на инициативу литовского фонда охраны болот по заболачиванию приграничных с Беларусью территорий. Об этом написал в своём Telegram-канале.
«На дворе XXI век, кругом рассуждения о будущей роли искусственного интеллекта. Наконец, идёт борьба за урегулирование конфликта на Украине и установление геополитической предсказуемости и безопасности. А офис (директора фонда литовского фонда охраны болот Нериюса. — Прим.Life.ru) Забляцкиса считает наиболее важным заболачивание приграничных с соседями районов страны. Масштабное мышление!» — написал Карасин.
Ранее Life.ru писал, что Литва планирует восстановить осушенные болота на границе с Белоруссией для повышения безопасности от возможных угроз со стороны соседей. По его словам, в пограничной зоне около 60 тыс. гектаров болот, более половины из которых были осушены, и сейчас речь идёт об их восстановлении.