Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 17:36

На дворе XXI век: В России с иронией отреагировали на идею Литвы по заболачиванию границ

Карасин с иронией отреагировал на идею заболотить границу Литвы и Белоруссии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motalb

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motalb

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин с иронией отреагировал на инициативу литовского фонда охраны болот по заболачиванию приграничных с Беларусью территорий. Об этом написал в своём Telegram-канале.

«На дворе XXI век, кругом рассуждения о будущей роли искусственного интеллекта. Наконец, идёт борьба за урегулирование конфликта на Украине и установление геополитической предсказуемости и безопасности. А офис (директора фонда литовского фонда охраны болот Нериюса. — Прим.Life.ru) Забляцкиса считает наиболее важным заболачивание приграничных с соседями районов страны. Масштабное мышление!» — написал Карасин.

Литва укрепила границу с Белоруссией «зубами дракона»
Литва укрепила границу с Белоруссией «зубами дракона»

Ранее Life.ru писал, что Литва планирует восстановить осушенные болота на границе с Белоруссией для повышения безопасности от возможных угроз со стороны соседей. По его словам, в пограничной зоне около 60 тыс. гектаров болот, более половины из которых были осушены, и сейчас речь идёт об их восстановлении.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Литва
  • Украина
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar