На дворе XXI век: В России с иронией отреагировали на идею Литвы по заболачиванию границ

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин с иронией отреагировал на инициативу литовского фонда охраны болот по заболачиванию приграничных с Беларусью территорий. Об этом написал в своём Telegram-канале.

«На дворе XXI век, кругом рассуждения о будущей роли искусственного интеллекта. Наконец, идёт борьба за урегулирование конфликта на Украине и установление геополитической предсказуемости и безопасности. А офис (директора фонда литовского фонда охраны болот Нериюса. — Прим.Life.ru) Забляцкиса считает наиболее важным заболачивание приграничных с соседями районов страны. Масштабное мышление!» — написал Карасин.