Суд ЕС отменил санкции в отношении российского бизнесмена Пумпянского

Европейский суд отменил санкции в отношении российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского. Такое решение опубликовано в официальных документах суда ЕС общей юрисдикции.

Суд постановил аннулировать решения Совета ЕС от сентября 2024 и марта 2025 годов, которые продлевали ограничительные меры против предпринимателя. Ранее та же инстанция уже отменяла санкции против Пумпянского за 2023 год.

При этом суд может отменять только конкретные решения о включении в список или их продлении, но не имеет полномочий полностью исключать человека из санкционного перечня. Обычно к моменту вынесения вердикта Совет ЕС уже принимает новое постановление о продлении санкций, однако в этот раз судебное решение успели принять до очередного полугодового продления.