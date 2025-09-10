Мессенджер MAX
10 сентября, 14:22

Суд ЕС отменил санкции в отношении российского бизнесмена Пумпянского

Дмитрий Пумпянский. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Европейский суд отменил санкции в отношении российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского. Такое решение опубликовано в официальных документах суда ЕС общей юрисдикции.

Суд постановил аннулировать решения Совета ЕС от сентября 2024 и марта 2025 годов, которые продлевали ограничительные меры против предпринимателя. Ранее та же инстанция уже отменяла санкции против Пумпянского за 2023 год.

При этом суд может отменять только конкретные решения о включении в список или их продлении, но не имеет полномочий полностью исключать человека из санкционного перечня. Обычно к моменту вынесения вердикта Совет ЕС уже принимает новое постановление о продлении санкций, однако в этот раз судебное решение успели принять до очередного полугодового продления.

Напомним, что на Пумпянского были наложены санкции ЕС в середине марта 2022 года. На тот момент он занимал должность в совете директоров Трубной металлургической компании (ТМК), которая вела дела с крупными российскими государственными компаниями, такими как «Роснефть» и «Газпром». В апреле 2025 года Европейский суд в Люксембурге принял решение снять санкции, введённые Евросоюзом в связи с ситуацией на Украине, не только с бизнесмена, но и с его жены, а также сына.

