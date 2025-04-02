Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 апреля, 09:28

Суд ЕС снял санкции с российского бизнесмена Пумпянского и его семьи

Дмитрий Пумпянский. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Дмитрий Пумпянский. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Европейский суд в Люксембурге принял решение снять санкции, введенные Евросоюзом в связи с ситуацией на Украине, с российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского, а также с его супруги Галины и сына Александра Пумпянских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.

«Решения аннулированы», — сказал судья, говоря о всех трёх исках.

Суд также обязал Совет ЕС возместить истцам судебные издержки.

В середине марта 2022 года на Пумпянского были наложены санкции ЕС. На тот момент он занимал должность в совете директоров Трубной металлургической компании (ТМК), которая вела дела с крупными российскими государственными компаниями, такими как «Роснефть» и «Газпром».

Ранее сообщалось, что ЕС исключил из санкционных списков министра спорта РФ Михаила Дегтярёва и ещё троих россиян. Кроме того, недавно США сняли санкции с криптосервиса, который основал россиянин.

Британия сняла санкции с российского бизнесмена Фархада Ахмедова
Британия сняла санкции с российского бизнесмена Фархада Ахмедова
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Санкции против России
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar