Суд ЕС снял санкции с российского бизнесмена Пумпянского и его семьи
Дмитрий Пумпянский. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Европейский суд в Люксембурге принял решение снять санкции, введенные Евросоюзом в связи с ситуацией на Украине, с российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского, а также с его супруги Галины и сына Александра Пумпянских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.
«Решения аннулированы», — сказал судья, говоря о всех трёх исках.
Суд также обязал Совет ЕС возместить истцам судебные издержки.
В середине марта 2022 года на Пумпянского были наложены санкции ЕС. На тот момент он занимал должность в совете директоров Трубной металлургической компании (ТМК), которая вела дела с крупными российскими государственными компаниями, такими как «Роснефть» и «Газпром».
Ранее сообщалось, что ЕС исключил из санкционных списков министра спорта РФ Михаила Дегтярёва и ещё троих россиян. Кроме того, недавно США сняли санкции с криптосервиса, который основал россиянин.