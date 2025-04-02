Суд ЕС снял санкции с российского бизнесмена Пумпянского и его семьи

Европейский суд в Люксембурге принял решение снять санкции, введенные Евросоюзом в связи с ситуацией на Украине, с российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского, а также с его супруги Галины и сына Александра Пумпянских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.

«Решения аннулированы», — сказал судья, говоря о всех трёх исках.

Суд также обязал Совет ЕС возместить истцам судебные издержки.