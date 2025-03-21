США сняли санкции с криптосервиса, который основал россиянин

Министерство финансов США исключило криптовалютный сервис Tornado Cash из списка организаций, подпадающих под экономические санкции. Сооснователем платформы является Роман Семёнов, гражданин России. Заявление об исключении из санкционного списка появилось на сайте министерства в пятницу, 21 марта.

«По итогам анализа юридических и политических вопросов, связанных с применением финансовых санкций к деятельности в новых технологических и правовых условиях, мы приняли решение снять экономические санкции с Tornado Cash», — говорится в сообщении Минфина США.