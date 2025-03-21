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21 марта, 17:12

США сняли санкции с криптосервиса, который основал россиянин

Минфин США снял санкции с Tornado Cash, основанного россиянином Семёновым

Министерство финансов США исключило криптовалютный сервис Tornado Cash из списка организаций, подпадающих под экономические санкции. Сооснователем платформы является Роман Семёнов, гражданин России. Заявление об исключении из санкционного списка появилось на сайте министерства в пятницу, 21 марта.

«По итогам анализа юридических и политических вопросов, связанных с применением финансовых санкций к деятельности в новых технологических и правовых условиях, мы приняли решение снять экономические санкции с Tornado Cash», — говорится в сообщении Минфина США.

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Ранее сообщалось, что в России хотят запустить экспериментальный правовой режим (ЭПР) для криптовалюты. В рамках этого эксперимента, который продлится три года, ограниченному кругу инвесторов разрешат торговать криптой.

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Shutterstock / FOTODOM / Julia Tsokur

Ольга Сливченко
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