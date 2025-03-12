ЦБ РФ предложил новый экспериментальный режим для сделок с криптовалютами

Банк России предложил разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты. Для этого планируется установить специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года, сообщается на сайте регулятора.

Сделки с криптовалютами будут доступны исключительно для «особо квалифицированных» инвесторов. Этот статус смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 миллионов рублей или если их доходы за прошлый год составили более 50 миллионов рублей. Также предлагается, чтобы участниками эксперимента стали компании, которые уже признаны квалифицированными инвесторами согласно действующему законодательству. Для финансовых организаций, желающих инвестировать в криптовалюту, регулятор установит требования, учитывающие уровень и характер рисков, связанных с такими активами.

«Банк России по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета», — говорится в сообщении ЦБ.