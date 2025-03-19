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19 марта, 13:07

Британия сняла санкции с российского бизнесмена Фархада Ахмедова

Бизнесмен Фархад Ахмедов. Обложка © ТАСС / Ведомости / Сергей Портер

Бизнесмен Фархад Ахмедов. Обложка © ТАСС / Ведомости / Сергей Портер

Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Фархада Ахмедова, исключив его из консолидированного списка. Это следует из сообщения Управления по осуществлению финансовых санкций в составе Минфина Лондона.

На Ахмедова более не распространяются заморозка активов или запрет на оказание трастовых услуг.

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Ранее российский предприниматель выиграл у Евросоюза суд по введённым санкциям. Совету ЕС было предписано аннулировать все постановления об ограничениях против Ахмедова с 8 апреля 2022 года. Кроме того, орган теперь должен оплатить все судебные издержки, связанные с этим делом.

Алена Пенчугина
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