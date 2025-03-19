Британия сняла санкции с российского бизнесмена Фархада Ахмедова

Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Фархада Ахмедова, исключив его из консолидированного списка. Это следует из сообщения Управления по осуществлению финансовых санкций в составе Минфина Лондона.

На Ахмедова более не распространяются заморозка активов или запрет на оказание трастовых услуг.

Ранее российский предприниматель выиграл у Евросоюза суд по введённым санкциям. Совету ЕС было предписано аннулировать все постановления об ограничениях против Ахмедова с 8 апреля 2022 года. Кроме того, орган теперь должен оплатить все судебные издержки, связанные с этим делом.