Российский бизнесмен Фархад Ахмедов выиграл у ЕС суд по введённым санкциям

Судя по информации из документа, который есть в распоряжении РИА "Новости", Совету ЕС было предписано аннулировать все постановления об ограничениях против предпринимателя с 8 апреля 2022 года. Кроме того, орган теперь должен оплатить все судебные издержки, связанные с этим делом.

Напомним, несколько лет назад в отношении Ахмедова были введены санкции, которые Совет ЕС снял 14 сентября 2023 года. Тогда такое решение было принято в отношении четверых россиян, в том числе трёх предпринимателей. Помимо Ахмедова, ограничения сняли с Александра Шульгина и Григория Берёзкина. Также уточнялось, что санкции более не касаются погибшего в зоне СВО российского полковника Георгия Шуваева. Тогда адвокаты указали на ошибки в европейских санкциях против России. Письмо в Еврокомиссию и Совет ЕС направили 16 юристов, которые представляют интересы физлиц и юрлиц из нашей страны.