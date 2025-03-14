ЕС исключил из санкционных списков министра спорта РФ Дегтярёва и ещё троих россиян

Евросоюз принял решение исключить министра спорта Российской Федерации, а также главу Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярёва из санкционных списков. Об этом сообщает AFP.

По данным агентства, Венгрия согласилась продлить антироссийские санкции после исключения четырёх человек из списков. Среди них оказался Михаил Дегтярёв, бизнесмен Владимир Рашевский, а также предприниматель Вячеслав Кантора и сестра бизнесмена Алишера Усманова — Гульбахар Исмаилова.