ЕС исключил из санкционных списков министра спорта РФ Дегтярёва и ещё троих россиян
AFP: ЕС снял санкции с министра спорта РФ Дегтярёва и ещё троих россиян
Михаил Дягтярёв. Обложка © Wikipedia / Вячеслав Реутов
Евросоюз принял решение исключить министра спорта Российской Федерации, а также главу Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярёва из санкционных списков. Об этом сообщает AFP.
По данным агентства, Венгрия согласилась продлить антироссийские санкции после исключения четырёх человек из списков. Среди них оказался Михаил Дегтярёв, бизнесмен Владимир Рашевский, а также предприниматель Вячеслав Кантора и сестра бизнесмена Алишера Усманова — Гульбахар Исмаилова.
Ранее Life.ru сообщал, что лидеры стран Европы обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса. ЕС не устраивает позиция Будапешта в отношении санкций против России. Правительство Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана часто высказывает сомнения по поводу эффективности ограничений и их воздействия на экономику страны.