Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 19:20

Трамп: Сейчас не время просить Путина о прекращении огня на Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что сейчас наступило время просить президента РФ Владимира Путина о перемирии на Украине.

«Так не кажется. Но в нужное время нам надо будет это сделать. Это будет жёстко», – сказал он пресс-пулу Белого дома на борту самолёта после возвращения из Великобритании.

Трамп придумал новую «схему» завершения конфликта на Украине при помощи нефти
Трамп придумал новую «схему» завершения конфликта на Украине при помощи нефти

Ранее американский лидер признал, что урегулирование украинского конфликта оказалось сложнее, чем он ожидал. Дональд Трамп отметил, что рассчитывал на более простое взаимодействие с Владимиром Путиным, но президент РФ его «подвёл».

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar