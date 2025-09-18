Трамп: Сейчас не время просить Путина о прекращении огня на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что сейчас наступило время просить президента РФ Владимира Путина о перемирии на Украине.

«Так не кажется. Но в нужное время нам надо будет это сделать. Это будет жёстко», – сказал он пресс-пулу Белого дома на борту самолёта после возвращения из Великобритании.