Трамп: Сейчас не время просить Путина о прекращении огня на Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что сейчас наступило время просить президента РФ Владимира Путина о перемирии на Украине.
«Так не кажется. Но в нужное время нам надо будет это сделать. Это будет жёстко», – сказал он пресс-пулу Белого дома на борту самолёта после возвращения из Великобритании.
Ранее американский лидер признал, что урегулирование украинского конфликта оказалось сложнее, чем он ожидал. Дональд Трамп отметил, что рассчитывал на более простое взаимодействие с Владимиром Путиным, но президент РФ его «подвёл».