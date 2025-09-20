Трамп заявил о готовности Китая содействовать урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай настроен на урегулирование украинского конфликта и готов сотрудничать с Вашингтоном для достижения этой цели. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, американский лидер выразил уверенность, что председатель КНР Си Цзиньпин хочет прекращения кризиса.

«Я считаю, он хотел бы его завершения. Я думаю, [Си Цзиньпин] будет работать с нами, чтобы помочь в этом», — сказал хозяин Белого дома.