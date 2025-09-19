Принять и смириться: Спецпосланник Трампа признал реальное положение дел в Донбассе
Келлог призвал Украину смириться с де-факто потерей территорий
Кит Келлог. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украине стоит смириться с фактической потерей части территорий, подчеркнув при этом, что «де-факто не значит де-юре». По его словам, контроль России над Донбассом является реальностью: 65% территории ДНР и 98% ЛНР находятся под российским владением.
Келлог отметил, что без прекращения огня добиться мира крайне сложно, а отношения между США и Россией при Владимире Путине вряд ли улучшатся. При этом спецпосланник признал, что ситуация может измениться, но пока необходимо трезво оценивать фактическое положение дел.
Он также сравнил ситуацию на Украине с историей стран Балтии.
«Мы никогда не признавали советского контроля над странами Балтии, хотя они и были де-факто частью СССР. То же самое применяется и здесь», – пояснил Келлог.
Ранее Life.ru писал, что Кит Келлог удивился отсутствию Российской армии в Киеве и Одессе, когда обсуждал ситуацию на Украине с Дональдом Трампом. По его словам, если бы Москва действительно выигрывала в конфликте, её войска уже контролировали бы ключевые западные регионы Украины.