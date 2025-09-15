Владимир Путин
15 сентября, 12:33

Келлог публично удивился отсутствию Армии России в Киеве и Одессе

Обложка © Zuma\TASS

Спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог рассказал о своём разговоре с Дональдом Трампом по поводу российско-украинского конфликта. С такой речью он выступил на украинском форуме Yalta European Strategy (YES).

По словам Келлога, беседа прошла в августе, примерно за шесть недель до саммита Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа. Трамп тогда спросил, побеждает ли Россия. Келлог начал отвечать, но переадресовал вопрос председателю Объединённого комитета начальников штабов Дэну Кейну.

«Дэн ответил то же самое. — “Они выигрывают?” — “Нет, они не выигрывают”», — пересказал Келлог.

Он отметил, что если бы Россия действительно побеждала, её войска уже стояли бы в Киеве, к западу от Днепра и в Одессе.

К слову, ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала о «суперфейке», который готовит Запад против России. Возможно, заявление Келлога на проукраинской конференции связаны именно с этим.

