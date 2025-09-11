Мессенджер MAX
«Этого никогда не будет»: Лукашенко заявил, что Украина не сможет победить Россию

Обложка © Сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Украина не сможет одержать победу над Россией. Это заявление прозвучало на встрече с постоянным представителем республики при ООН Валентином Рыбаковым.

«Они на Украине думают выиграть войну, победить. Этого никогда не будет», — приводит телеграм-канал «Пул первого» слова Лукашенко.

Трамп назвал Лукашенко уважаемым человеком и сильным лидером

Ранее сегодня Лукашенко встретился с представителем президента США Джо Коулом. По итогам их переговоров США сняли санкции с авиакомпании Belavia — она сможет импортировать американские самолёты и рассчитывать на их техническое обслуживание. Также в ходе переговоров Коул передал белорусскому лидеру дружеское письмо от Дональда Трампа и его супруги Меланьи.

