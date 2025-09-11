«Этого никогда не будет»: Лукашенко заявил, что Украина не сможет победить Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Украина не сможет одержать победу над Россией. Это заявление прозвучало на встрече с постоянным представителем республики при ООН Валентином Рыбаковым.

Ранее сегодня Лукашенко встретился с представителем президента США Джо Коулом. По итогам их переговоров США сняли санкции с авиакомпании Belavia — она сможет импортировать американские самолёты и рассчитывать на их техническое обслуживание. Также в ходе переговоров Коул передал белорусскому лидеру дружеское письмо от Дональда Трампа и его супруги Меланьи.