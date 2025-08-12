Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 08:02

«Не могут простить»: Захарова рассказала о «суперфейке», который готовит Запад против России

Захарова: Запад не может простить РФ победу над нацизмом и переписывает историю

Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев

Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев

Запад не может простить России её решающую роль в разгроме нацизма и освобождении Европы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью журналу «Эксперт» обвинила западные страны в ведении информационной войны, направленной на искажение истории Второй мировой.

«Обязательным пунктом информационной войны Запада против России является переписывание истории. Многие из наиболее рьяных евроатлантистовпрямые потомки гитлеровских прихвостней или пресмыкавшихся перед ними коллаборационистов... Нам не могут простить решающей роли в разгроме нацизма, освобождении Европы и спасении мира от «коричневой чумы», — сказала она.

Цель западных фальсификаторов — изменить мировое сознание, оправдать нацистских преступников и стереть память о подвигах советского народа, указала дипломат. Она привела примеры манипуляций, в том числе закрытие российской экспозиции в музее Аушвица и попытки переписать историю освобождения концлагерей с приписыванием заслуг украинским подразделениям. Захарова также упомянула оскароносный фильм «Настоящая боль», в котором герои негативно высказываются о Красной армии, несмотря на её роль в спасении жертв Холокоста.

По её мнению, эти действия — часть «потенциального суперфейка Запада», включающего уничтожение памятников, подделку архивов и изменение учебников с помощью технологий ИИ. Информационная война, заявила представитель МИД, ведётся одновременно за прошлое, настоящее и будущее.

«Печальная тенденция»: Лавров напомнил забывчивому Гутерришу, кем был освобождён Освенцим
«Печальная тенденция»: Лавров напомнил забывчивому Гутерришу, кем был освобождён Освенцим

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бывшие колониальные державы винят Россию в распаде своих империй. Глава государства отметил, что подобные претензии выглядят странно, особенно учитывая, что после Второй мировой войны США вместе с Советским Союзом активно способствовали деколонизации. По его словам, обе сверхдержавы тогда поддерживали стремление колоний к независимости и суверенитету.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ЕС
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar