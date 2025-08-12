Запад не может простить России её решающую роль в разгроме нацизма и освобождении Европы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью журналу «Эксперт» обвинила западные страны в ведении информационной войны, направленной на искажение истории Второй мировой.

«Обязательным пунктом информационной войны Запада против России является переписывание истории. Многие из наиболее рьяных евроатлантистов — прямые потомки гитлеровских прихвостней или пресмыкавшихся перед ними коллаборационистов... Нам не могут простить решающей роли в разгроме нацизма, освобождении Европы и спасении мира от «коричневой чумы», — сказала она.

Цель западных фальсификаторов — изменить мировое сознание, оправдать нацистских преступников и стереть память о подвигах советского народа, указала дипломат. Она привела примеры манипуляций, в том числе закрытие российской экспозиции в музее Аушвица и попытки переписать историю освобождения концлагерей с приписыванием заслуг украинским подразделениям. Захарова также упомянула оскароносный фильм «Настоящая боль», в котором герои негативно высказываются о Красной армии, несмотря на её роль в спасении жертв Холокоста.

По её мнению, эти действия — часть «потенциального суперфейка Запада», включающего уничтожение памятников, подделку архивов и изменение учебников с помощью технологий ИИ. Информационная война, заявила представитель МИД, ведётся одновременно за прошлое, настоящее и будущее.