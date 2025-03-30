Руководитель МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обеспокоен поведением генсека ООН Антониу Гутерриша, ни разу не упомянувшего Красную армию на церемонии в честь 80-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Своим мнение глава российской дипломатии поделился в интервью для проекта «Без срока давности. Фронт без линии фронта».

«Гутерриш, выступая на церемонии, посвящённой 80-летию освобождения Аушвиц-Биркенау, ни разу не упомянул Красную армию, хотя День памяти о тех жертвах был установлен по итогам подвига красноармейцев. Это печальная тенденция», — пояснил министр.

Лавров выразил серьёзную озабоченность действиями генерального секретаря ООН, указав на их несоответствие статье 100 Устава организации. Он подчеркнул, что генсек всемирной организации независимо от личных качеств обязан строго соблюдать нейтралитет и руководствоваться исключительно целями Устава, не получая указаний от отдельных государств.

Лавров напомнил о показательном случае пятилетней давности, когда во время открытия памятника жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме вице-президент США Майк Пенс допустил искажение исторических фактов, заявив об «освобождении Освенцима союзниками» 27 января 1945 года. По словам министра, этот эпизод демонстрирует давнюю тенденцию переписывания истории, существовавшую задолго до начала специальной военной операции.

Лавров отметил, что Россия последовательно противостоит подобным фальсификациям на площадке ООН, организуя международные конференции, тематические выставки и публикуя рассекреченные архивные документы. Критика в адрес действующего генсека ООН связана с рядом его последних заявлений, которые, по оценке Москвы, демонстрируют отход от принципов беспристрастности и объективности, закреплённых в учредительных документах организации.

«Мы не имеем права позволить забыть эту правду», — констатировал глава МИД РФ.