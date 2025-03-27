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Регион
26 марта, 23:54

В ООН глубоко обеспокоены гибелью людей в приграничных российских регионах

Гибель гражданского российского населения от рук ВСУ в приграничных районах РФ тревожит Организацию Объединённых Наций. Об этом заявила помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя, выступая на заседании Совета Безопасности.

Она напомнила, что в соцсетях и СМИ периодически появляются сообщения о жертвах среди жителей Курской, Белгородской и Брянской областей. Кроме того, под удары попадают объекты гражданской инфраструктуры.

«Мы глубоко обеспокоены жертвами продолжающихся боевых действий не только по всей Украине, включая оккупированные районы, но и в некоторых частях Российской Федерации», — отметила Мсуйя, призвав стороны конфликта к заботе о гражданском населении.

Суд вынес приговор боевику ВСУ Юрову, стрелявшему по мирным жителям в Курской области
Суд вынес приговор боевику ВСУ Юрову, стрелявшему по мирным жителям в Курской области

Ранее стало известно о новых зверствах украинских боевиков в Судже. Оккупанты устраивали показательные расстрелы мирных граждан, поджигали дома с людьми и активно занимались мародёрством.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gabriele Maltinti

Тимур Хингеев
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