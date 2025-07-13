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13 июля, 11:07

Путин раскрыл, почему Запад не может простить России крах своих империй

Путин: Бывшие колониальные державы винят Россию в распаде своих империй

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что такие страны как Великобритания и Франция продолжают возлагать на Россию ответственность за крах своих колониальных империй. Это мнение он высказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«В некоторых бывших колониальных империях — в Великобритании, во Франции — считают нас [Россию] виноватыми в том, что развалились их колониальные империи. И эта историческая память, исторический негатив сохраняются до сих пор», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что подобные претензии выглядят странно, особенно учитывая, что после Второй мировой войны США вместе с Советским Союзом активно способствовали деколонизации. По его словам, обе сверхдержавы тогда поддерживали стремление колоний к независимости и суверенитету.

Президент обратил внимание, что сохраняющийся исторический негатив продолжает влиять на современные международные отношения. При этом он отметил, что замечает эти настроения по отдельным деталям и нюансам в дипломатическом общении.

Российский лидер напомнил, что в послевоенный период позиция СССР по вопросу деколонизации была последовательной и принципиальной, что в итоге привело к краху колониальной системы.

Путин заявил о значении морали во внешней политике РФ
Путин заявил о значении морали во внешней политике РФ

Ранее Путин заявил, что интересы России будут учитываться в мире, особенно на Западе, только если она будет обладать суверенитетом и возможностью обеспечивать свою безопасность в будущем. Глава государства считает, что это стало очевидным после множества враждебных действий Запада по отношению к Москве, начавшихся ещё после распада Советского Союза.

Алиса Хуссаин
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