Путин: Суверенная Россия, отстаивающая своё будущее, заставит с собой считаться
Обложка © Life.ru
Мир, и в особенности Запад, будет принимать во внимание интересы России лишь при условии её суверенитета и способности защищать собственное будущее. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе диалога с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Путин о суверенитете России. Видео © Telegram / Зарубин
По мнению российского лидера, после многочисленных враждебных действий Запада в отношении Москвы, проявившихся ещё со времен распада СССР, стало очевидно.
«Пока мы не заявим себя как самостоятельная, суверенная держава, способная отстаивать своё будущее, с нами считаться не будут», — заявил глава российского государства.
Ранее украинская сторона высказала мнение, что личная встреча президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского не состоится, пока Киев не капитулирует. Российская сторона на стамбульских переговорах ясно дала понять, что это является непременным предварительным условием для любого саммита глав государств.