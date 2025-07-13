Путин: Суверенная Россия, отстаивающая своё будущее, заставит с собой считаться

Мир, и в особенности Запад, будет принимать во внимание интересы России лишь при условии её суверенитета и способности защищать собственное будущее. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе диалога с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Путин о суверенитете России. Видео © Telegram / Зарубин

По мнению российского лидера, после многочисленных враждебных действий Запада в отношении Москвы, проявившихся ещё со времен распада СССР, стало очевидно.

«Пока мы не заявим себя как самостоятельная, суверенная держава, способная отстаивать своё будущее, с нами считаться не будут», — заявил глава российского государства.