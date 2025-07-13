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13 июля, 09:07

Путин: Суверенная Россия, отстаивающая своё будущее, заставит с собой считаться

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мир, и в особенности Запад, будет принимать во внимание интересы России лишь при условии её суверенитета и способности защищать собственное будущее. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе диалога с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Путин о суверенитете России. Видео © Telegram / Зарубин

По мнению российского лидера, после многочисленных враждебных действий Запада в отношении Москвы, проявившихся ещё со времен распада СССР, стало очевидно.

«Пока мы не заявим себя как самостоятельная, суверенная держава, способная отстаивать своё будущее, с нами считаться не будут», — заявил глава российского государства.

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Ранее украинская сторона высказала мнение, что личная встреча президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского не состоится, пока Киев не капитулирует. Российская сторона на стамбульских переговорах ясно дала понять, что это является непременным предварительным условием для любого саммита глав государств.

Ольга Сливченко
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