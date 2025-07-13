Путин поздравил россиян с Днём рыбака

Глава государства Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса, а также всех любителей рыбной ловли с Днём рыбака. Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что перед специалистами отрасли стоят серьёзные задачи, в том числе обновление производственной базы.

«Важно бережно, рачительно относиться к уникальным биоресурсам, которыми обладает наша страна, уделять приоритетное внимание созданию современных рабочих мест, подготовке квалифицированных кадров, социальному развитию городов и посёлков рыбодобывающих регионов», — говорится в обращении.

Путин отметил, что рыбохозяйственный сектор по праву считается одной из базовых и ключевых отраслей российской экономики, поскольку от его эффективности зависят вопросы продовольственной безопасности, решение социальных проблем и качество жизни граждан.

Глава государства убеждён, что нынешнее поколение работников достойно продолжает традиции трудолюбия и взаимной поддержки, заложенные ветеранами отрасли, и выразил уверенность в их стремлении к дальнейшему развитию. В заключение он пожелал всем профессионалам успехов в работе и благополучия.