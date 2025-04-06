В России утвердили новые правила надзора в сфере рыболовства
В России ввели новые правила в сфере рыболовства. Фото © Freepik / danmir12
Правительство России изменило Положение о федеральном государственном контроле в области рыболовства и защиты водных биоресурсов. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
Документ включает новую главу, которая описывает процедуру постоянных рейдов на внутренних водоёмах, в их водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах. Этот контроль касается транспортных средств, производственных объектов и деятельности подлежащих контролю лиц.
Во время рейдов инспекторы могут проводить досмотры, опрашивать людей, запрашивать документы и проводить инструментальные обследования. Все выявленные нарушения фиксируются отдельными актами для каждого правонарушителя.
Как рассказывал Life.ru президент Союза культурных рыбаков Сергей Агафонов, ловить рыбу в частных прудах в России разрешено в любые дни. Однако разных регионах страны действуют свои сроки запрета на вылов рыбы. Они зависят от климатических условий.