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5 апреля, 21:41

В России утвердили новые правила надзора в сфере рыболовства

В России ввели новые правила в сфере рыболовства. Фото © Freepik / danmir12

В России ввели новые правила в сфере рыболовства. Фото © Freepik / danmir12

Правительство России изменило Положение о федеральном государственном контроле в области рыболовства и защиты водных биоресурсов. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Документ включает новую главу, которая описывает процедуру постоянных рейдов на внутренних водоёмах, в их водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах. Этот контроль касается транспортных средств, производственных объектов и деятельности подлежащих контролю лиц.

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Во время рейдов инспекторы могут проводить досмотры, опрашивать людей, запрашивать документы и проводить инструментальные обследования. Все выявленные нарушения фиксируются отдельными актами для каждого правонарушителя.

Как рассказывал Life.ru президент Союза культурных рыбаков Сергей Агафонов, ловить рыбу в частных прудах в России разрешено в любые дни. Однако разных регионах страны действуют свои сроки запрета на вылов рыбы. Они зависят от климатических условий.

Лия Мурадьян
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