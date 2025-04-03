В Союзе рыбаков объяснили важность запрета на вылов щуки после истории с Безруковым
Эксперт Агафонов: В частных прудах можно ловить рыбу в любые дни
Если актёр Сергей Безруков выловил щуку в частных прудах, то ответственность по российскому законодательству ему не грозит, вне зависимости от того, когда это произошло. Об этом в беседе с Life.ru рассказал президент Союза культурных рыбаков Сергей Агафонов.
В Москве запрет действует на вылов щуки с 1 апреля по 10 июня. Это связано с тем, что рыбе нужно отнереститься. Когда ты ловишь рыбу с икрой, она не успевает отнереститься, и ты её забираешь. Если в этот период рыбу не ловить, то вместо одной особи может появиться сотня. Поэтому принят такой закон: рыба должна отнереститься, а потом уже можно ловить. Если ты поймал щуку после нереста, ущерб минимальный — это всего лишь одна рыба, а сотни икринок сохранены. А если каждый начнёт ловить в нерестовый запрет, рыбы просто не останется, некому будет нереститься.
Наш собеседник пояснил, что в разных регионах России установлены разные периоды запрета на отлов рыбы — это зависит от климата. Температура имеет большое значения для метания икры. К примеру, в Москве водохранилище открылось только накануне, а до этого его сковывал лёд. Однако всё это справедливо только для свободной рыбалки, тогда как в случае ловли в частных прудах установлены совсем другие правила.
«В частных прудах можно всегда, это совсем другое дело. Там либо вырывают водоём, либо берут его в аренду, покупают рыбу, мальков, а чаще уже взрослую рыбу. Это просто бизнес: купил, запустил, люди выловили, и ты продал рыбу в три раза дороже. Здесь же водоёмы принадлежат всем — народу и государству. Даже если [актёр Сергей] Безруков поймал рыбу в те же даты, это неважно — рыбу купили, он её поймал, всё в порядке, это частые пруды были», — подытожил Агафонов.
Напомним, недавно российский актёр Сергей Безруков оказался в эпицентре скандала после того, как опубликовал в соцсетях снимок, где держит в руках щуку массой в два килограмма. Фотография появилась второго апреля, а из сопровождающего её поста можно было подумать, что артист рыбачил на Дону в Ростовской области. Пользователи сразу вспомнили, что в регионе с 1 апреля по 31 мая действует запрет на вылов рыбы, а с 15 января по 15 апреля — дополнительный запрет на ловлю щуки. Однако вскоре Безруков опроверг обвинения в браконьерстве, объяснив, что снимок был сделан заранее, а рыбачил он в частном прудовом хозяйстве.
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