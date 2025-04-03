В Союзе рыбаков объяснили важность запрета на вылов щуки после истории с Безруковым

Если актёр Сергей Безруков выловил щуку в частных прудах, то ответственность по российскому законодательству ему не грозит, вне зависимости от того, когда это произошло. Об этом в беседе с Life.ru рассказал президент Союза культурных рыбаков Сергей Агафонов.

В Москве запрет действует на вылов щуки с 1 апреля по 10 июня. Это связано с тем, что рыбе нужно отнереститься. Когда ты ловишь рыбу с икрой, она не успевает отнереститься, и ты её забираешь. Если в этот период рыбу не ловить, то вместо одной особи может появиться сотня. Поэтому принят такой закон: рыба должна отнереститься, а потом уже можно ловить. Если ты поймал щуку после нереста, ущерб минимальный — это всего лишь одна рыба, а сотни икринок сохранены. А если каждый начнёт ловить в нерестовый запрет, рыбы просто не останется, некому будет нереститься. Сергей Агафонов Президент Союза культурных рыбаков

Наш собеседник пояснил, что в разных регионах России установлены разные периоды запрета на отлов рыбы — это зависит от климата. Температура имеет большое значения для метания икры. К примеру, в Москве водохранилище открылось только накануне, а до этого его сковывал лёд. Однако всё это справедливо только для свободной рыбалки, тогда как в случае ловли в частных прудах установлены совсем другие правила.

«В частных прудах можно всегда, это совсем другое дело. Там либо вырывают водоём, либо берут его в аренду, покупают рыбу, мальков, а чаще уже взрослую рыбу. Это просто бизнес: купил, запустил, люди выловили, и ты продал рыбу в три раза дороже. Здесь же водоёмы принадлежат всем — народу и государству. Даже если [актёр Сергей] Безруков поймал рыбу в те же даты, это неважно — рыбу купили, он её поймал, всё в порядке, это частые пруды были», — подытожил Агафонов.