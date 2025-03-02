Тёмный окрас, чёрные глаза: Впечатляющих размеров щуку выловил рыбак под Ростовом
Житель Новочеркасска поймал огромную щуку необычного окраса
Виталий Шульга. Обложка © VK / Виталий Шульга
В Новочеркасске Ростовской области мужчина выловил в водоёме Аксайского района щуку необычного цвета, рыба имела тёмный окрас, яркие пятна и чёрные глаза, что совсем не характерно для региона. Свой улов Виталий Шульга показал в соцсети.
«Эта локация порадовала поклëвками необычайно раскрашенных, контрастно тёмных красавиц — щук. Зубастая хищница прекрасно маскируется, выжидая в засаде жертву, при этом «выбирает» себе камуфляж подходящий под среду обитания. На данном водоëме дно илистое, отсюда столь тёмный окрас у рыб», — написал мужчина.
По его словам, такие щуки обычно встречаются в Приморье и на Дальнем Востоке, а также в северных водоёмах, в Ростовской области подобный улов — большая редкость. Он рассказал, что ловил рыбу в минус 16 градусов, но, несмотря на холод, остался и продолжил рыбалку. Ему удалось вытащить из воды ещё несколько подобных щук.
Ранее профессор, доктор биологических наук, гидробиолог Юрий Симаков рассказал, что народное поверье о том, что появление у берегов сельдяного короля свидетельствует о приближающихся катаклизмах, не лишено смысла. Так называемая «Рыба Судного дня» действительно может почувствовать землетрясение.