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2 марта, 16:11

Тёмный окрас, чёрные глаза: Впечатляющих размеров щуку выловил рыбак под Ростовом

Житель Новочеркасска поймал огромную щуку необычного окраса

Виталий Шульга. Обложка © VK / Виталий Шульга

Виталий Шульга. Обложка © VK / Виталий Шульга

В Новочеркасске Ростовской области мужчина выловил в водоёме Аксайского района щуку необычного цвета, рыба имела тёмный окрас, яркие пятна и чёрные глаза, что совсем не характерно для региона. Свой улов Виталий Шульга показал в соцсети.

Виталий Шульга. Фото © VK / Виталий Шульга

Виталий Шульга. Фото © VK / Виталий Шульга

«Эта локация порадовала поклëвками необычайно раскрашенных, контрастно тёмных красавицщук. Зубастая хищница прекрасно маскируется, выжидая в засаде жертву, при этом «выбирает» себе камуфляж подходящий под среду обитания. На данном водоëме дно илистое, отсюда столь тёмный окрас у рыб», — написал мужчина.

Виталий Шульга. Фото © VK / Виталий Шульга

Виталий Шульга. Фото © VK / Виталий Шульга

По его словам, такие щуки обычно встречаются в Приморье и на Дальнем Востоке, а также в северных водоёмах, в Ростовской области подобный улов — большая редкость. Он рассказал, что ловил рыбу в минус 16 градусов, но, несмотря на холод, остался и продолжил рыбалку. Ему удалось вытащить из воды ещё несколько подобных щук.

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Татьяна Миссуми
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