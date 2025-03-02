Тёмный окрас, чёрные глаза: Впечатляющих размеров щуку выловил рыбак под Ростовом

В Новочеркасске Ростовской области мужчина выловил в водоёме Аксайского района щуку необычного цвета, рыба имела тёмный окрас, яркие пятна и чёрные глаза, что совсем не характерно для региона. Свой улов Виталий Шульга показал в соцсети.

Виталий Шульга. Фото © VK / Виталий Шульга

«Эта локация порадовала поклëвками необычайно раскрашенных, контрастно тёмных красавиц — щук. Зубастая хищница прекрасно маскируется, выжидая в засаде жертву, при этом «выбирает» себе камуфляж подходящий под среду обитания. На данном водоëме дно илистое, отсюда столь тёмный окрас у рыб», — написал мужчина.

Виталий Шульга. Фото © VK / Виталий Шульга

По его словам, такие щуки обычно встречаются в Приморье и на Дальнем Востоке, а также в северных водоёмах, в Ростовской области подобный улов — большая редкость. Он рассказал, что ловил рыбу в минус 16 градусов, но, несмотря на холод, остался и продолжил рыбалку. Ему удалось вытащить из воды ещё несколько подобных щук.