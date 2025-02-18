РФ нарастила поставки рыбы и моллюсков в Евросоюз

Россия за 2024 год увеличила экспорт рыбы и моллюсков в Евросоюз. Так, поставки замороженной трески выросли в девять раз — доставлено 2,6 тысячи тонн рыбы на сумму 17 миллионов евро. В 3,5 раза увеличились поставки филе горбуши — 17 миллионов евро за 3 тысячи тонн продукта. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные Евростата.

Продажи российской пикши в ЕС также увеличились на 10% по весу и на 40% по стоимости, составив 2 тысячи тонн на сумму 9 миллионов евро. Экспорт дальневосточных лососей вырос на 10% в физическом выражении и на 40% в денежном, достигнув 1,5 тысячи тонн на сумму 5 миллионов евро.

В прошлом году российские компании экспортировали моллюсков в ЕС на сумму 1,4 миллиона евро, что значительно больше по сравнению с 349 тысячами евро в предыдущем году. Почти такой же объём поставок наблюдался в 2021 году. Главным импортёром мидий, устриц и прочих морских гадов стала Испания. Она закупила продукции на 1,17 миллиона евро.