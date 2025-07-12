В МИД Украины рассказали об условии согласия Путина на встречу с Зеленским

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна только после капитуляции Киева. Такое заявление сделал замглавы МИД Украины Сергей Кислица в интервью The Kyiv Independent.

Украинский дипломат утверждает, что российская делегация на переговорах в Стамбуле фактически поставила условие, без выполнения которого встреча глав государств невозможна.

«Мандат Путина — принудить к капитуляции. Их логика противоположна нашей», — сказал Кислица.