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5 июля, 22:51

Захарова объяснила, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным

Захарова: Зеленский пытается подтвердить легитимность через встречу с Путиным

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что главарь киевского режима Владимир Зеленский пытается удержаться у власти не через выборы, а с помощью демонстративных шагов, включая возможную встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом она рассказала в эфире программы «Большой вопрос».

«Потому что ему (Владимиру Зеленскому. — Прим. Life.ru) нужно не через законные процедуры переподтвердить свою легитимность, а любым другим способом доказать, что он власть имущий», — сообщила дипломат.

Захарова также отметила, что экс-комик испытывает страх быть забытым и опасается утратить поддержку со стороны Запада. Именно поэтому, по её мнению, он не упускает ни одной возможности выступить публично и постоянно участвует в интервью и записывает онлайн-обращения.

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А ранее Зеленский прокомментировал телефонный разговор президентов России и США. По его словам, у лидеров держав якобы нет общих идей и тем. Экс-комик вновь потребовал провести встречу с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Тимур Хингеев
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