Украина получит сотни тысяч беспилотных летательных аппаратов США на специальных условиях уже в текущем году. Об этом заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский в соцсетях, сообщив о достигнутых договорённостях с американской стороной. В следующем году Киев рассчитывает на ещё большее увеличение поставок.

«По дронам также договорились с американской стороной о значительном увеличении совместной работы. Это даст Украине ещё сотни тысяч дронов уже в этом году на специальных условиях и ещё значительно больше дронов в следующем году», — подчеркнул экс-комик.

Зеленский также отметил, что приоритетом для Украины являются дроны-перехватчики. По его словам, поставлена задача по наращиванию их производства и подготовки операторов для эффективного использования БПЛА.