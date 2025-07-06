Зеленский заявил о поставках сотен тысяч дронов США на спецусловиях
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Украина получит сотни тысяч беспилотных летательных аппаратов США на специальных условиях уже в текущем году. Об этом заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский в соцсетях, сообщив о достигнутых договорённостях с американской стороной. В следующем году Киев рассчитывает на ещё большее увеличение поставок.
«По дронам также договорились с американской стороной о значительном увеличении совместной работы. Это даст Украине ещё сотни тысяч дронов уже в этом году на специальных условиях и ещё значительно больше дронов в следующем году», — подчеркнул экс-комик.
Зеленский также отметил, что приоритетом для Украины являются дроны-перехватчики. По его словам, поставлена задача по наращиванию их производства и подготовки операторов для эффективного использования БПЛА.
Ранее сообщалось о прекращении поставок американского оружия на Украину. Незалежная связывала это с попытками добиться от Киева политических уступок. В то же время официальные представители США отрицали факт полной остановки поставок, но не предоставили конкретной информации о текущем статусе военной помощи.