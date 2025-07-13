Путин заявил о значении морали во внешней политике РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при принятии политических решений Россия учитывает не только стратегические интересы, но и нравственные аспекты. Об этом он рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Для нашей страны, для нашего народа, имея в виду его особенности, всё-таки вопрос морали и нравственности имеет значение», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что в мировой политике действительно преобладают геополитические расчёты. Однако Россия, по его словам, сохраняет приверженность моральным принципам, которые тесно связаны с правовыми нормами. Президент сослался на юридическую теорию, согласно которой право всегда имеет моральную основу, а моральные нормы могут становиться правовыми обычаями.

Глава государства подчеркнул взаимосвязь этих категорий, указав, что российский подход к международным делам сочетает прагматизм с учётом традиционных ценностей. Это заявление прозвучало в контексте обсуждения особенностей российской внешней политики и её отличий от подходов западных стран.