«Абсолютно неприемлемо»: Путин рассказал о скандале с делегацией США в Петербурге

В ответ на хамское поведение американцев в адрес российского пограничника в 90-е президент России Владимир Путин отказался лично общаться с делегацией США. Историю из времён своей работы в мэрии Санкт-Петербурга он рассказал корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Путин вспомнил, как игнорировал делегацию США за хамство пограничнику. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Человек в погонах — когда он исполняет свои служебные обязанности, он представляет государство. И относиться так к нему — это значит относиться с пренебрежением к нашему государству», — указал Путин.

Тогда, по словам главы государства, один из участников американской делегации, прибывшей в Петербург, позволил себе грубое поведение по отношению к российскому пограничнику — толкнул его на лётном поле. Путин отметил, что в ответ на такой жест делегацию всё же приняли согласно протоколу, но он сам лично с ними общаться не стал.