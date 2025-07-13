«Абсолютно неприемлемо»: Путин рассказал о скандале с делегацией США в Петербурге
Путин отказался общаться с делегацией США из-за грубости к пограничнику
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В ответ на хамское поведение американцев в адрес российского пограничника в 90-е президент России Владимир Путин отказался лично общаться с делегацией США. Историю из времён своей работы в мэрии Санкт-Петербурга он рассказал корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.
Путин вспомнил, как игнорировал делегацию США за хамство пограничнику. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Человек в погонах — когда он исполняет свои служебные обязанности, он представляет государство. И относиться так к нему — это значит относиться с пренебрежением к нашему государству», — указал Путин.
Тогда, по словам главы государства, один из участников американской делегации, прибывшей в Петербург, позволил себе грубое поведение по отношению к российскому пограничнику — толкнул его на лётном поле. Путин отметил, что в ответ на такой жест делегацию всё же приняли согласно протоколу, но он сам лично с ними общаться не стал.
Ранее сегодня, 13 июля, Путин поздравил рыбаков с профессиональным праздником. В обращении, опубликованном на сайте Кремля, президент подчеркнул важность бережного отношения к природным ресурсам, обновления производственной базы и создания рабочих мест в прибрежных регионах.