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12 июля, 14:06

«Никогда не стыдится причаститься»: Патриарх Кирилл рассказал об отношении Путина к вере

Патриарх Кирилл назвал Путина искренне верующим христианином

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

После богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга патриарх Московский и всея Руси Кирилл оценил религиозные взгляды президента РФ Владимира Путина. По словам главы РПЦ, российский лидер является «искренне верующим, церковным человеком», а не просто формально исповедует православие.

«Владимир Владимирович никогда не стыдится ни в храм прийти, ни причаститься Святых Христовых Тайн. Как важно это для всего народа — добрый пример доброго христианина»,заявил патриарх Кирилл, слова которого приводит РИА «Новости».

Глава РПЦ связал возрождение религиозной жизни в России после советских гонений с личным примером президента. Он отметил, что за последние десятилетия не только были построены тысячи храмов, но и изменилось отношение государства к церкви.

К слову, Путин регулярно участвует в главных православных богослужениях, а его визиты в монастыри и храмы широко освещаются в СМИ.

Патриарх Кирилл предупредил об угрозе, которая приближает «эру антихриста»
Патриарх Кирилл предупредил об угрозе, которая приближает «эру антихриста»

Ранее патриарх Кирилл призвал к пресечению деятельности тех, кто пытается разжечь вражду между православными и мусульманами в России. Он особо отметил, что любые заявления, даже облечённые в форму защиты русской культуры, но подстрекающие к подобному конфликту, являются провокационными. Предстоятель РПЦ напомнил о фундаментальном единстве двух религий, основанном на вере в единого Бога и общих принципах духовного воздержания.

Алиса Хуссаин
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