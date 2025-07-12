«Никогда не стыдится причаститься»: Патриарх Кирилл рассказал об отношении Путина к вере

После богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга патриарх Московский и всея Руси Кирилл оценил религиозные взгляды президента РФ Владимира Путина. По словам главы РПЦ, российский лидер является «искренне верующим, церковным человеком», а не просто формально исповедует православие.

«Владимир Владимирович никогда не стыдится ни в храм прийти, ни причаститься Святых Христовых Тайн. Как важно это для всего народа — добрый пример доброго христианина», — заявил патриарх Кирилл, слова которого приводит РИА «Новости».

Глава РПЦ связал возрождение религиозной жизни в России после советских гонений с личным примером президента. Он отметил, что за последние десятилетия не только были построены тысячи храмов, но и изменилось отношение государства к церкви.

К слову, Путин регулярно участвует в главных православных богослужениях, а его визиты в монастыри и храмы широко освещаются в СМИ.